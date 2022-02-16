Приложение «Московский транспорт» удостоено награды конкурса World Summit Award

Приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на столичный Дептранс.

Столичное приложение признали лучшим в категории Smart Settlements and Urbanization.

«С помощью городского приложения «Московский транспорт» можно заказать и оплатить поездку в сервисе «По пути», зарегистрироваться в Face Pay, активировать удалённое пополнение «Тройки» и многое другое», — напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столичные власти продолжат развивать приложение как MaaS-сервис и будут наполнять его новыми функциями.

Приложение доступно в App Store, Google Play и AppGallery, говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

World Summit Awards — система наград, которую создали в рамках Всемирного саммита ООН по информационному обществу.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что приложение «Парковки Москвы» стало лауреатом премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022 в категории «Приложение для информации».