Приложение «Московский транспорт» удостоено награды конкурса World Summit Award

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Приложение «Московский транспорт» удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.
Приложение «Московский транспорт» удостоено награды конкурса World Summit Award
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на столичный Дептранс.

Столичное приложение признали лучшим в категории Smart Settlements and Urbanization.

«С помощью городского приложения «Московский транспорт» можно заказать и оплатить поездку в сервисе «По пути», зарегистрироваться в Face Pay, активировать удалённое пополнение «Тройки» и многое другое», — напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столичные власти продолжат развивать приложение как MaaS-сервис и будут наполнять его новыми функциями.

Приложение доступно в App Store, Google Play и AppGallery, говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

World Summit Awards — система наград, которую создали в рамках Всемирного саммита ООН по информационному обществу.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что приложение «Парковки Москвы» стало лауреатом премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022 в категории «Приложение для информации».

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