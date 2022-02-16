Специалист по рынку недвижимости Грызенкова прокомментировала ситуацию со спросом на жильё
- РИА Новости
«На снижение спроса влияет снижение доступности жилья и увеличение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также исчерпание накопленного платёжеспособного спроса в 2020—2021 годах», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.
По её словам, потенциальный спрос на жильё в России есть и сохранится надолго.
Как отметила Грызенкова, остаётся и практика приобретения жилья не столько в инвестиционных целях, сколько для сбережения средств и из расчёта на арендный доход как прибавку к пенсии.
«На сегодня эти факторы взаимно уравновешивают друг друга и при сохранении текущей ситуации в экономике России приведут к отсутствию сильного подорожания недвижимости, а в некоторых случаях — и к удешевлению», — добавила эксперт.
Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.