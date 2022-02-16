Специалист по рынку недвижимости Грызенкова прокомментировала ситуацию со спросом на жильё

Доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Юлия Грызенкова прокомментировала ситуацию с ценами и спросом на жильё.

«На снижение спроса влияет снижение доступности жилья и увеличение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также исчерпание накопленного платёжеспособного спроса в 2020—2021 годах», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, потенциальный спрос на жильё в России есть и сохранится надолго.

Как отметила Грызенкова, остаётся и практика приобретения жилья не столько в инвестиционных целях, сколько для сбережения средств и из расчёта на арендный доход как прибавку к пенсии.

«На сегодня эти факторы взаимно уравновешивают друг друга и при сохранении текущей ситуации в экономике России приведут к отсутствию сильного подорожания недвижимости, а в некоторых случаях — и к удешевлению», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.