Участники стройотрасли заявили о росте цен на ремонт жилья

Участники стройотрасли сообщили о росте цен на ремонт жилья до 35% за последний год.

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал, что в феврале 2022 года по сравнению с февралём 2021-го цены на ремонт квартир выросли на 30—35%.

Со своей стороны, генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова подтвердила, что стоимость ремонта увеличилась на 35% в Москве и других крупных городах и примерно на 20% в регионах.

По информации коммерческого директора дизайн-бюро «Идея Плюс» Самира Джафарова, в среднем цены показали рост более чем на 25%.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.