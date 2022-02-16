Участники стройотрасли заявили о росте цен на ремонт жилья

Короткая ссылка
Участники стройотрасли сообщили о росте цен на ремонт жилья до 35% за последний год.
Участники стройотрасли заявили о росте цен на ремонт жилья
  • ©Dana Neely
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал, что в феврале 2022 года по сравнению с февралём 2021-го цены на ремонт квартир выросли на 30—35%.

Со своей стороны, генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова подтвердила, что стоимость ремонта увеличилась на 35% в Москве и других крупных городах и примерно на 20% в регионах.

По информации коммерческого директора дизайн-бюро «Идея Плюс» Самира Джафарова, в среднем цены показали рост более чем на 25%.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить