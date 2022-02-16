Правительство подготовило предложения по изменению правил обеспечения жильём детей-сирот

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Правительство подготовило предложения по изменению правил обеспечения жильём детей-сирот, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Правительство подготовило предложения по изменению правил обеспечения жильём детей-сирот
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«Минстрой занимается, предложения подготовили, в бюджетный цикл этого года будем предложения включать... Я думаю, что мы найдём решение по этой проблеме», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хуснуллина, необходимы поправки в законодательство, где есть много технических деталей, касающихся правил счёта, учёта и т. д.

В пресс-службе Минсоцразвития Московской области ранее сообщили, что в текущем году сироты региона, 834 человека, будут обеспечены собственными квартирами.

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