В России арестовали нового подозреваемого по делу о госизмене

Короткая ссылка
Лефортовский суд Москвы арестовал нового подозреваемого в госизмене.
В России арестовали нового подозреваемого по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля», — сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Материалы дела засекречены. Наказание по статье за госизмену предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В декабре Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении на три месяца ареста советнику главы «Роскосмоса», бывшему сотруднику газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову по делу о госизмене.

Сафронов был задержан в июле 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить