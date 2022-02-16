В России арестовали нового подозреваемого по делу о госизмене
- РИА Новости
«Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля», — сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
Материалы дела засекречены. Наказание по статье за госизмену предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
В декабре Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении на три месяца ареста советнику главы «Роскосмоса», бывшему сотруднику газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову по делу о госизмене.
Сафронов был задержан в июле 2020 года.