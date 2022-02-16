В России за сутки выявили 179 284 случая коронавируса

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За сутки в России выявлено 179 284 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 166 631 заболевшем. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 179 284 случая коронавируса
  • AP

За сутки умерли 748 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 704 пациента.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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