В России за сутки выявили 179 284 случая коронавируса

За сутки в России выявлено 179 284 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 166 631 заболевшем. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

AP

За сутки умерли 748 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 704 пациента. Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».