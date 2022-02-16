РИА Новости: НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море

Короткая ссылка
Фрегаты Североатлантического альянса пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, российские крейсеры определили параметры движения фрегатов НАТО и взяли на сопровождение.

В серии учений ВМФ России в Средиземном море задействовали более 140 боевых кораблей и 1 тыс. единиц военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить