РИА Новости: НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море

Фрегаты Североатлантического альянса пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки ВМФ России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства. По его словам, российские крейсеры определили параметры движения фрегатов НАТО и взяли на сопровождение. В серии учений ВМФ России в Средиземном море задействовали более 140 боевых кораблей и 1 тыс. единиц военной техники.