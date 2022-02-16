РИА Новости: НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море
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«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, российские крейсеры определили параметры движения фрегатов НАТО и взяли на сопровождение.
В серии учений ВМФ России в Средиземном море задействовали более 140 боевых кораблей и 1 тыс. единиц военной техники.