Специалист Цыганов высказался о развитии автотуризма в России

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о развитии автотуризма.

«На сегодня явно проявляется тенденция по строительству новых отелей, рассчитанных на отдых выходного дня или праздничных каникул в доступности для автопутешественников из Москвы и Санкт-Петербурга», — цитирует эксперта «МИР 24».

Как отметил Цыганов, с учётом роста автомобилизации россиян рынок внутреннего автотуризма развивается и явно сохранится и после пандемии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.