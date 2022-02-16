Специалист Цыганов высказался о развитии автотуризма в России

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Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о развитии автотуризма.
Специалист Цыганов высказался о развитии автотуризма в России
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«На сегодня явно проявляется тенденция по строительству новых отелей, рассчитанных на отдых выходного дня или праздничных каникул в доступности для автопутешественников из Москвы и Санкт-Петербурга», — цитирует эксперта «МИР 24».

Как отметил Цыганов, с учётом роста автомобилизации россиян рынок внутреннего автотуризма развивается и явно сохранится и после пандемии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

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