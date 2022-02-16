В Подмосковье рассказали о занятости населения в малом бизнесе

Короткая ссылка
На предприятиях малого и среднего бизнеса в Московской области занято 36% работающего населения региона. Это более 1,5 млн человек.
В Подмосковье рассказали о занятости населения в малом бизнесе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тараса Ефимова.

«В Подмосковье зарегистрировано более 380 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Прирост за год — более 10%, потому что в начале 2021 года было 340 тыс. малых и средних предприятий», — заявил Ефимов.

По его словам, практически 30% доходов поступает от субъектов МСП.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить