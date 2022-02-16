В Подмосковье рассказали о занятости населения в малом бизнесе

На предприятиях малого и среднего бизнеса в Московской области занято 36% работающего населения региона. Это более 1,5 млн человек.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тараса Ефимова.

«В Подмосковье зарегистрировано более 380 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Прирост за год — более 10%, потому что в начале 2021 года было 340 тыс. малых и средних предприятий», — заявил Ефимов.

По его словам, практически 30% доходов поступает от субъектов МСП.

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