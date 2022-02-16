В Севастополе обезвредили авиабомбу времён войны

В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Взрывоопасный предмет был обнаружен 15 февраля в Балаклавском районе вблизи улицы Лукомской. Сотрудники специализированного отряда чрезвычайного ведомства идентифицировали его как авиационную бомбу массой 50 кг — немецкую SC-50», — рассказали в пресс-службе.

Территорию оцепили, для эвакуации граждан были предоставлены автобусы.

Боеприпас вывезли на полигон и ликвидировали. Также были уничтожены четыре взрывоопасных предмета времён войны, найденные ранее в разных районах Севастополя.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили 96 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.