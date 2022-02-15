Названы лауреаты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Стали известны лауреаты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Об этом сообщает kp.ru.

Организатор — Фонд Инносоциум (социальная платформа Фонда Росконгресс) при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

«Конкурс с каждым годом привлекает всё большее количество участников и ежегодно задаёт новую планку качества, что свидетельствует о стремлении молодого поколения активно решать социально значимые задачи современного общества: создавать комфортную среду вокруг и повышать качество жизни граждан в России», — заявила председатель жюри, зампред Совета Федерации Галина Карелова.

В рамках конкурса были такие номинации, как «Активное долголетие», «Поддержка семьи и семейных ценностей», «Устойчивое развитие», «Цифровизация культуры», «Развитие социального предпринимательства», «Самообразование как социальная адаптация».

Победители получат гранты. Они также смогут представить свои проекты на ПМЭФ-2022.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.