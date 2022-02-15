Названы лауреаты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Короткая ссылка
Стали известны лауреаты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».
Названы лауреаты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru.

Организатор — Фонд Инносоциум (социальная платформа Фонда Росконгресс) при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

«Конкурс с каждым годом привлекает всё большее количество участников и ежегодно задаёт новую планку качества, что свидетельствует о стремлении молодого поколения активно решать социально значимые задачи современного общества: создавать комфортную среду вокруг и повышать качество жизни граждан в России», — заявила председатель жюри, зампред Совета Федерации Галина Карелова.

В рамках конкурса были такие номинации, как «Активное долголетие», «Поддержка семьи и семейных ценностей», «Устойчивое развитие», «Цифровизация культуры», «Развитие социального предпринимательства», «Самообразование как социальная адаптация».

Победители получат гранты. Они также смогут представить свои проекты на ПМЭФ-2022.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить