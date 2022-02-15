Память воинов-интернационалистов почтили в Твери

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В Твери почтили память героев, погибших в вооружённых конфликтах и локальных войнах за пределами родины. К памятнику воинам-интернационалистам на Краснофлотской набережной возложили цветы, почтив память павших минутой молчания.
Память воинов-интернационалистов почтили в Твери
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Об этом сообщает tverigrad.ru.

Мероприятие приурочено также к 33-й годовщине вывода советских солдат с территории Афганистана.

«В этот день 33 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Мы с глубочайшим уважением относимся ко всем, кто, защищая интересы нашего государства, тяжёлым ратным трудом доказал верность присяге, склоняем головы перед памятью погибших героев. Они навсегда останутся для нас образцом мужества, самоотверженности, патриотизма», — сказал в своей речи губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу воинов-интернационалистов.

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