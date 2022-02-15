В Туле прошла акция в память о воинах-интернационалистах

В Туле состоялась акция в память о воинах-интернационалистах.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мероприятии принял участие глава администрации Дмитрий Миляев, а также депутаты областной думы, гордумы, ветераны, родственники погибших воинов-интернационалистов, школьники, представители общественных организаций.

Памятная акция прошла и в Хабаровске, передаёт ОТР. Рота почётного караула возложила венок на мемориальном комплексе площади Славы.