В Туле прошла акция в память о воинах-интернационалистах

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В Туле состоялась акция в память о воинах-интернационалистах.
В Туле прошла акция в память о воинах-интернационалистах
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мероприятии принял участие глава администрации Дмитрий Миляев, а также депутаты областной думы, гордумы, ветераны, родственники погибших воинов-интернационалистов, школьники, представители общественных организаций.

Памятная акция прошла и в Хабаровске, передаёт ОТР. Рота почётного караула возложила венок на мемориальном комплексе площади Славы.

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