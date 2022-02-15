РЭО подписал дорожную карту по строительству объектов обращения с ТКО в Иркутской области

Российский экологический оператор (РЭО) подписал дорожную карту по строительству перспективных объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Иркутской области. Документ рассчитан до 2025 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Объём инвестиций составит более 7 млрд рублей, как раз из так называемых источников зелёных облигаций. Во-вторых, есть новая мера поддержки, утверждённая правительством — нам предоставлена возможность осуществлять компенсацию купонного дохода, что позволяет предоставлять беспрецедентно дешёвые финансовые ресурсы на возвратной основе», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Соглашение о сотрудничестве Буцаев подписал с губернатором региона Игорем Кобзевым.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.