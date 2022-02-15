Россияне рассказали о самых популярных направлениях для путешествий в марте

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл опрос и выяснил, куда россияне хотели бы отправиться в марте.
Россияне рассказали о самых популярных направлениях для путешествий в марте
  • ©Jakub Porzycki/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», для весеннего путешествия россиян больше привлекают природные объекты — 56%.

Городами с богатой историей и архитектурой интересуются 44% респондентов.

Из тех, кто в это время года собирается за рубеж, к тёплым странам присматриваются 60% опрошенных, для 40% температура воздуха не имеет значения. 

Большинство респондентов выразили мнение, что весной можно поехать в Краснодарский край (32%), Крым (22,7%), а также Мурманск и область (9%).

Из заграничных направлений путешественники рекомендуют рассмотреть Турцию (22%), Египет (13%) и ОАЭ (8,5%). Ещё 19,5% назвали Испанию, а 9% — Италию.

По сообщениям «Взгляда», в России запустили первые спецпроекты в рамках госпрограммы по развитию молодёжного туризма «Больше, чем путешествие».

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