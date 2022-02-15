В Подмосковье рассказали о результатах работы проекта «Мегабак»

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что за два года работы проекта «Мегабак» жители региона сдали более 77 тыс. кубометров крупногабаритных отходов на переработку.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Всего за пару лет жители сдали более 77 тыс. куб. м старых диванов, шкафов, холодильников микроволновок, спила растений, ёлок, оконных рам и прочего. Это сравнимо с железнодорожным составом, состоящим из 560 вагонов общей длиной 9 км. Весь этот объём, минуя наши синие мусоровозы и сортировку, забирают специальные организации, занимающиеся вторичной переработкой», — сказал Хромушин.

В регионе функционируют 58 площадок «Мегабак» в 55 городских округах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ставропольском крае планируют построить экотехнопарк по переработке стекла и полимеров.