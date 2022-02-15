В Подмосковье рассказали о результатах работы проекта «Мегабак»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«Всего за пару лет жители сдали более 77 тыс. куб. м старых диванов, шкафов, холодильников микроволновок, спила растений, ёлок, оконных рам и прочего. Это сравнимо с железнодорожным составом, состоящим из 560 вагонов общей длиной 9 км. Весь этот объём, минуя наши синие мусоровозы и сортировку, забирают специальные организации, занимающиеся вторичной переработкой», — сказал Хромушин.
В регионе функционируют 58 площадок «Мегабак» в 55 городских округах.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ставропольском крае планируют построить экотехнопарк по переработке стекла и полимеров.