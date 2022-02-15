Радиотехнические войска ЗВО в ходе учений отразили воздушную атаку «противника»

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Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв сообщил, что военнослужащие радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО обнаружили и сопроводили более 1500 воздушных целей условного противника в ходе масштабных учений.
Радиотехнические войска ЗВО в ходе учений отразили воздушную атаку «противника»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По словам Журавлёва, сценарий тренировочных мероприятий подразумевал воздушную атаку «противника» на критически важные военные, промышленные и административные объекты регионов округа.

Радиолокационные данные помогли боевым расчётам ЗРК уничтожить «вражеские» средства воздушного нападения.

В манёврах приняли участие около 400 военнослужащих из состава боевых расчётов, лётного и инженерно-технического состава, а также более 80 единиц авиационной, военной и специальной техники.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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