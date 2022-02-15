Радиотехнические войска ЗВО в ходе учений отразили воздушную атаку «противника»
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
По словам Журавлёва, сценарий тренировочных мероприятий подразумевал воздушную атаку «противника» на критически важные военные, промышленные и административные объекты регионов округа.
Радиолокационные данные помогли боевым расчётам ЗРК уничтожить «вражеские» средства воздушного нападения.
В манёврах приняли участие около 400 военнослужащих из состава боевых расчётов, лётного и инженерно-технического состава, а также более 80 единиц авиационной, военной и специальной техники.
Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.