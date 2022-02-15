В Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что многофункциональные центры (МФЦ) — одни из самых посещаемых мест в регионе. Жители обратились к сотрудникам офисов более 25 млн раз в 2021 году.

Как уточняет телеканал «360», самой популярной услугой в подмосковных МФЦ оказалась регистрация права на недвижимость. В прошлом году за ней обратились 1,4 млн человек.

«На втором месте — регистрация по месту пребывания или месту жительства», — сказала Каклюгина.

На третьем месте по популярности — услуга по выписке из ЕГРН.

Самыми посещаемыми офисами стали МФЦ в Балашихе, Одинцове и Подольске, уточнила вице-губернатор.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.