В Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что многофункциональные центры (МФЦ) — одни из самых посещаемых мест в регионе. Жители обратились к сотрудникам офисов более 25 млн раз в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как уточняет телеканал «360», самой популярной услугой в подмосковных МФЦ оказалась регистрация права на недвижимость. В прошлом году за ней обратились 1,4 млн человек.

«На втором месте — регистрация по месту пребывания или месту жительства», — сказала Каклюгина.

На третьем месте по популярности — услуга по выписке из ЕГРН.

Самыми посещаемыми офисами стали МФЦ в Балашихе, Одинцове и Подольске, уточнила вице-губернатор.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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