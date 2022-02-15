В Подмосковье рассказали о наиболее востребованных услугах в МФЦ
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Как уточняет телеканал «360», самой популярной услугой в подмосковных МФЦ оказалась регистрация права на недвижимость. В прошлом году за ней обратились 1,4 млн человек.
«На втором месте — регистрация по месту пребывания или месту жительства», — сказала Каклюгина.
На третьем месте по популярности — услуга по выписке из ЕГРН.
Самыми посещаемыми офисами стали МФЦ в Балашихе, Одинцове и Подольске, уточнила вице-губернатор.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.