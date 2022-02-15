В ОНК рассказали о состоянии попавшего в психиатрическую больницу актёра Валерия Николаева

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RT
Актёр Валерий Николаев, известный по главной роли в сериале «День рождения буржуя», находится в психиатрической больнице №1 столицы, сообщили RT в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали о состоянии попавшего в психиатрическую больницу актёра Валерия Николаева
  • РИА Новости

Посетившим его правозащитникам артист заявил, что до госпитализации подвергся нападению со стороны сокамерника в спецприёмнике для лиц, отбывающих административный арест.

Однако, как сообщил RT один из членов комиссии, следов ожогов у Николаева «визуально не отмечено». Ранее Николаев жаловался, что один из сокамерников облил его горячим чаем после драки. 

«У Николаева есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века, но на ожоги это не похоже», — отметил представитель комиссии. 

Артист рассказал членам ОНК, что 9 февраля он был задержан за вождение автомобиля без прав, кроме того, в его моче якобы были обнаружены следы каннабиноидов. При этом сам Николаев отсутствие водительского удостоверения объяснил недоразумением, а следы каннабиноидов в анализе мочи — якобы наличием этого вещества в назначенном ему лекарстве. 

«Медики сообщили, что в составе указанного Николаевым препарата каннабиноидов нет», — уточнили в ОНК. 

Также, по словам врачей, Николаев был госпитализирован из спецприёмника «в связи с неадекватным поведением, при этом психиатрической бригаде, а также в приёмном покое к нему пришлось применить меры стеснения». Кроме того, в больнице проинформировали членов комиссии о состоявшемся 14 февраля решении суда о принудительном лечении актёра.

«На условия в больнице Валерий Николаев жалоб не высказал, сказал, что тут «всё прекрасно», — отметил собеседник RT.

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