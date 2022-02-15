Эксперт по кибербезопасности Пащенко рассказал о видах мошенничества при бронировании туров

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предупредил, что мошенники могут воспользоваться увеличением спроса на путешествия в летний сезон и на условиях якобы раннего бронирования предлагать фиктивные туры или авиабилеты.
Эксперт по кибербезопасности Пащенко рассказал о видах мошенничества при бронировании туров
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«Надо быть крайне осторожными, приобретая туры в интернете, потому что мошенники пошли по пути, когда они создают целые сети фиктивных виртуальных турагентств с отзывами, кол-центрами, которые находятся за пределами России. Они предлагают вам горящие туры, туры по акциям раннего бронирования или дорогостоящие билеты бизнес-класса на самолёты или на поезда дальнего следования за треть цены, объясняя это тем, что это специальное предложение только для этой компании, поэтому это так выгодно», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В связи с этим Пащенко посоветовал проверять туроператора до приобретения путёвки.

Если же мошенникам удалось вас обмануть, стоит обратиться в полицию.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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