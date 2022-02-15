За сутки в России выздоровел 137 881 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровел 137 881 человек от новой коронавирусной инфекции. Это на 41,9% больше, чем накануне.

РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне выздоровели 97 185 человек. Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.