За сутки в России выздоровел 137 881 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровел 137 881 человек от новой коронавирусной инфекции. Это на 41,9% больше, чем накануне.
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне выздоровели 97 185 человек.
Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube