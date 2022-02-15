РЭО инвестирует в строительство мусорных заводов в Сибири 60 млрд рублей

Российский экологический оператор (РЭО) планирует осуществить софинансирование создания десяти объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Сибирском федеральном округе.

Общая мощность объектов для десяти субъектов Сибири составит 5,9 млн т в год. Объём инвестиций со стороны РЭО оценивается примерно в 60 млрд рублей — около 95% средств, требуемых на реализацию проектов, передаёт телеканал «360».

«В рамках национального проекта «Экология» на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,856 млн т в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Отмечается, что РЭО подписал дорожные карты с девятью регионами — Красноярским и Алтайским краями, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, республиками Тыва, Хакасия, Алтай.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.