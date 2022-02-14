В Ставропольском крае построят экотехнопарк по переработке стекла и полимеров

В Ставропольском крае планируют построить экотехнопарк.

Об этом сообщает телеканал «360».

Технопарк появится на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск».

Как заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, площадь участка составит 15 га. Там разместят, в частности, заводы по утилизации стекла, полимеров, бумаги и картона. В будущем площадка может быть расширена.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» делегация РЭО посетила регион с рабочим визитом.

«Экотехнопарки — это специальные территории, предназначенные для производств, где уже перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырьё, а вторсырьё используют для производства новых видов оригинальной продукции, товаров. Это площадки, где располагаются высокотехнологичные заводы, использующие в качестве сырья ВМР», — отметил Буцаев.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.