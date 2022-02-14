Аэропорт Симферополя обслужил более 221 тысячи пассажиров в январе

Короткая ссылка
Аэропорт Симферополя обслужил 221,5 тыс. пассажиров в январе 2022 года.
Аэропорт Симферополя обслужил более 221 тысячи пассажиров в январе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу.

Пассажиропоток вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Среди самых популярных направлений в январе 2022-го — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить