Аэропорт Симферополя обслужил более 221 тысячи пассажиров в январе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу.
Пассажиропоток вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Среди самых популярных направлений в январе 2022-го — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.