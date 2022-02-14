Аэропорт Симферополя обслужил более 221 тысячи пассажиров в январе

Аэропорт Симферополя обслужил 221,5 тыс. пассажиров в январе 2022 года.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу.

Пассажиропоток вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Среди самых популярных направлений в январе 2022-го — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.