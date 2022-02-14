Экономист Колташов дал советы по сохранению накоплений

Экономист Василий Колташов дал советы по сохранению накоплений.

«Самой перспективной валютой сейчас называются товары: нефть, металлы, зерно», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает эксперт, может быть разумным иметь «металлические счета», также есть ценные бумаги крупных отечественных компаний.

«Открытие брокерского счета в любом крупном российском банке, покупка акций больших российских компаний — таков рецепт. Рублёвые депозиты тоже становятся доходнее», — полагает Колташов.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.