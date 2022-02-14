Экономист Колташов дал советы по сохранению накоплений

Короткая ссылка
Экономист Василий Колташов дал советы по сохранению накоплений.
Экономист Колташов дал советы по сохранению накоплений
  • РИА Новости

«Самой перспективной валютой сейчас называются товары: нефть, металлы, зерно», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает эксперт, может быть разумным иметь «металлические счета», также есть ценные бумаги крупных отечественных компаний.

«Открытие брокерского счета в любом крупном российском банке, покупка акций больших российских компаний — таков рецепт. Рублёвые депозиты тоже становятся доходнее», — полагает Колташов.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить