Россияне рассказали о своём отношении к знакомствам в автомобильных пробках

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Эксперты сервисов «СберАвто» и «СберЗвук» в ходе проведённого исследования выяснили, что порядка 40% россиян считают автомобильные пробки подходящим местом для знакомства.
Россияне рассказали о своём отношении к знакомствам в автомобильных пробках
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Как минимум однажды общение в пробках инициировали 18% опрошенных, 6% признались, что задумывались об этом, но не решились сделать первый шаг.

76% никогда не выступали инициатором знакомства в пробке, хотя если предложение познакомиться поступит с другой стороны, то каждый третий (33%) готов поддержать диалог.

Среди опрошенных 5% заявили, что по итогам первой встречи в пробке вступили в брак. Подружиться удалось 10% респондентов, 12% до сих пор поддерживают связь, а 21% договорились продолжить общение, но не сдержали обещание.

Ранее газета «Известия» сообщала, какие занятия наиболее популярны у автомобилистов, стоящих в пробках.

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