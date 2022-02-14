В Подмосковье прокомментировали ситуацию с инвестициями
- РИА Новости
«В 2021 году общий объём инвестиций в основной капитал Московской области превысил 1,1 тлрн рублей. За счёт развития экономики региона, привлечённых средств и открытия новых предприятий в прошлом году в Подмосковье появилось более 60 тыс. новых рабочих мест для жителей», — цитирует Зиновьеву «Подмосковье сегодня».
Среди крупных проектов региона она назвала работу компании «Всеинструменты.ру», создавшей около 2 тыс. рабочих мест.
Ранее НСН сообщило, что в 2021 году на инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 21,6 тыс. предпринимателей.