В Подмосковье прокомментировали ситуацию с инвестициями

Более 1,1 трлн рублей инвестировали в основной капитал Московской области в 2021 году. Об этом сообщила глава Министерства инвестиции Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В 2021 году общий объём инвестиций в основной капитал Московской области превысил 1,1 тлрн рублей. За счёт развития экономики региона, привлечённых средств и открытия новых предприятий в прошлом году в Подмосковье появилось более 60 тыс. новых рабочих мест для жителей», — цитирует Зиновьеву «Подмосковье сегодня».

Среди крупных проектов региона она назвала работу компании «Всеинструменты.ру», создавшей около 2 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщило, что в 2021 году на инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 21,6 тыс. предпринимателей.