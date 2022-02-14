В Подмосковье прокомментировали ситуацию с инвестициями

Короткая ссылка
Более 1,1 трлн рублей инвестировали в основной капитал Московской области в 2021 году. Об этом сообщила глава Министерства инвестиции Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с инвестициями
  • РИА Новости

«В 2021 году общий объём инвестиций в основной капитал Московской области превысил 1,1 тлрн рублей. За счёт развития экономики региона, привлечённых средств и открытия новых предприятий в прошлом году в Подмосковье появилось более 60 тыс. новых рабочих мест для жителей», — цитирует Зиновьеву «Подмосковье сегодня».

Среди крупных проектов региона она назвала работу компании «Всеинструменты.ру», создавшей около 2 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщило, что в 2021 году на инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 21,6 тыс. предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить