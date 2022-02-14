Спецназовцы ЦВО взорвали грузовик условного противника под Самарой
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По замыслу тренировки, бойцы провели разведку и вскрыли маршрут передвижения «неприятеля», после чего устроили засаду. Когда грузовик подорвался на фугасе, бойцы открыли по нему шквальный огонь из автоматов и пулемётов, передаёт телеканал «Звезда».
Военнослужащие ликвидировали противника и в ходе обыска машины обнаружили пакет с ценными сведениями.
Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.