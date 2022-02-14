Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени за год вырос на 23%

Рост спроса на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени за год составил 23%.

«За 2021 год в Тюмени спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 23%. На покупку годовая динамика составила +21%. Эти показатели выше, чем в среднем по России (22% и 12% соответственно)», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы сервиса «Авито Недвижимость».

По данным сервиса, рост спроса произошёл за счёт развития сферы онлайн-торговли.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.