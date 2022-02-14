Танкисты ЗВО отработали навыки встречного танкового боя в Ленобласти

Танковые экипажи Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танки условного противника в ходе тактических учений в Ленинградской области.

Об этом сообщает ФАН.

Экипажи Т-72БЗ выполняли стрельбы в условиях, максимально приближенных к обстановке современного встречного танкового боя. В ходе манёвров они преодолели дистанцию свыше 5 км по лесостепной местности.

После этого военнослужащие поразили цели и выполнили фланговую стрельбу сходу по появляющейся мишени.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.