Танкисты ЗВО отработали навыки встречного танкового боя в Ленобласти

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Танковые экипажи Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танки условного противника в ходе тактических учений в Ленинградской области.
Танкисты ЗВО отработали навыки встречного танкового боя в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Экипажи Т-72БЗ выполняли стрельбы в условиях, максимально приближенных к обстановке современного встречного танкового боя. В ходе манёвров они преодолели дистанцию свыше 5 км по лесостепной местности.

После этого военнослужащие поразили цели и выполнили фланговую стрельбу сходу по появляющейся мишени.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российские корабли провели артиллерийские стрельбы по условному противнику в Чёрном море.

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