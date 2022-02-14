Исследование: россияне часто не разделяют вкусы и предпочтения своих партнёров

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Результаты опроса, проведённого сервисом Ozon, свидетельствуют о том, что около 27% россиян, состоящих в отношениях, не разделяют предпочтения своих партнёров в сериалах. При этом каждый шестой житель страны не поддерживает свою пару в выборе одежды и аромата.
Исследование: россияне часто не разделяют вкусы и предпочтения своих партнёров
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Наряду с этим партнёры расходятся в выборе видов спорта (17%) и хобби (15%).

В то же время 6% респондентов заявили, что ни в чём не совпадают со своей второй половиной.

Однако, как пишет «Газета.Ru», порой вкусы у состоящих в отношениях россиян всё же сходятся: в еде — 46%, в проведении досуга — 26%, путешествиях — 24%, увлечениях — 22%, выборе гаджетов — 20%, книгах — 10%.

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.

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