Исследование: россияне часто не разделяют вкусы и предпочтения своих партнёров
- Gettyimages.ru
Наряду с этим партнёры расходятся в выборе видов спорта (17%) и хобби (15%).
В то же время 6% респондентов заявили, что ни в чём не совпадают со своей второй половиной.
Однако, как пишет «Газета.Ru», порой вкусы у состоящих в отношениях россиян всё же сходятся: в еде — 46%, в проведении досуга — 26%, путешествиях — 24%, увлечениях — 22%, выборе гаджетов — 20%, книгах — 10%.
Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.