Исследование: россияне часто не разделяют вкусы и предпочтения своих партнёров

Результаты опроса, проведённого сервисом Ozon, свидетельствуют о том, что около 27% россиян, состоящих в отношениях, не разделяют предпочтения своих партнёров в сериалах. При этом каждый шестой житель страны не поддерживает свою пару в выборе одежды и аромата.

Наряду с этим партнёры расходятся в выборе видов спорта (17%) и хобби (15%).

В то же время 6% респондентов заявили, что ни в чём не совпадают со своей второй половиной.

Однако, как пишет «Газета.Ru», порой вкусы у состоящих в отношениях россиян всё же сходятся: в еде — 46%, в проведении досуга — 26%, путешествиях — 24%, увлечениях — 22%, выборе гаджетов — 20%, книгах — 10%.

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.