Опрос показал, какой город России жители страны считают самым романтичным
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Второе место в соответствующем рейтинге, по мнению 27% опрошенных, должно достаться Москве.
Третье — Сочи — его упомянули 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%).
Ялта набрала 12% голосов, Калининград — 7%, Краснодар — 6%. Ещё 5% участников исследования выбрали Казань, 4% выделили Севастополь, 3% — Екатеринбург.
Как ранее сообщало ФАН, больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом — 11% от числа всех оформленных билетов.