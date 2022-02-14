Опрос показал, какой город России жители страны считают самым романтичным

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Городом с самой романтической атмосферой опрошенные жители России назвали Санкт-Петербург (36%), следует из опроса сервиса «Работа.ру».
Опрос показал, какой город России жители страны считают самым романтичным
  • ©Nadia Nice / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Второе место в соответствующем рейтинге, по мнению 27% опрошенных, должно достаться Москве.

Третье — Сочи — его упомянули 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%).

Ялта набрала 12% голосов, Калининград — 7%, Краснодар — 6%. Ещё 5% участников исследования выбрали Казань, 4% выделили Севастополь, 3% — Екатеринбург.

Как ранее сообщало ФАН, больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом — 11% от числа всех оформленных билетов.

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