Опрос показал, какой город России жители страны считают самым романтичным

Городом с самой романтической атмосферой опрошенные жители России назвали Санкт-Петербург (36%), следует из опроса сервиса «Работа.ру».

Об этом пишет «Газета.Ru».

Второе место в соответствующем рейтинге, по мнению 27% опрошенных, должно достаться Москве.

Третье — Сочи — его упомянули 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%).

Ялта набрала 12% голосов, Калининград — 7%, Краснодар — 6%. Ещё 5% участников исследования выбрали Казань, 4% выделили Севастополь, 3% — Екатеринбург.

Как ранее сообщало ФАН, больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом — 11% от числа всех оформленных билетов.