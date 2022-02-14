Астролог Архангельская рассказала о несостоятельности интернет-гороскопов совместимости

Астролог Ольга Архангельская объяснила, почему распадаются пары, чьи гороскопы идеально совпадают при проверке на специальных интернет-ресурсах.

«Астрологи смотрят совместимость в паре гораздо глубже. Сначала проводится ректификация времени рождения человека... Далее в паре разбирается каждый человек по отдельности: как он будет общаться, каковы его ожидания от партнёра, какой образ партнёра прослеживается, склонен он к устойчивым связям или нет и другие характеристики», — отметила Архангельская в беседе с «Газетой.Ru».

Затем астролог смотрит на сочетание карт партнёров, в частности, на то, как сочетаются Венера и Луна в карте мужчины с Марсом, Сатурном и Солнцем в карте женщины.

Не менее важным фактором является и социальная среда, в которой рос и воспитывался человек, добавила Архангельская.

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.