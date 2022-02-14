Бочкарёв: на территории стадиона «Торпедо» построят малое тренировочное поле и центр аккредитации

Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о выдаче разрешения на строительство малого тренировочного футбольного поля и других объектов на территории стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова.

«Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство малого тренировочного футбольного поля и комплекса объектов в рамках второго этапа реконструкции стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова на юге Москвы», — сказал Бочкарёв.

По его словам, строительство сооружений общей площадью 1,5 тыс. кв. м, в число которых входят пешеходный КПП и здание раздевалки с кассами и камерой хранения, будет вестись за счёт средств инвестора.

«Здания будут выполнены в общей стилистике и цветовой символике футбольного клуба «Торпедо» и дополнят архитектуру будущей центральной арены и построенного ФОКа. Одноэтажное здание пешеходного КПП оборудуют билетно-пропускной системой, обеспечивающей безопасность стадиона в период проведения мероприятий. В двухэтажном центре аккредитации разместят два зала для аккредитации гостей, переговорные и другие помещения», — уточнил Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса также добавил, что в одноэтажном блоке помещений с кассами стадиона разместятся камера хранения, тренерская, зона отдыха и две раздевальные. Малое тренировочное поле застелют искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, проект обеспечивает полностью безбарьерную среду для маломобильных групп населения. Благоустройство прилегающей территории предусматривает озеленение, установку малых архитектурных форм и организацию спортивного освещения.

«Комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах с массовым пребыванием людей. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. На всех этапах строительства и реконструкции специалисты Центра экспертиз выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», — сказал Войстратенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Торпедо», построенный в прошлом году в рамках реконструкции одноименного стадиона.