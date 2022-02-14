Власти назвали число воспользовавшихся программами «Малого бизнеса Москвы» в 2021 году

Короткая ссылка
Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в 2021 году оказало образовательную поддержку более чем 62 тыс. предпринимателей столицы.
Власти назвали число воспользовавшихся программами «Малого бизнеса Москвы» в 2021 году
  • ©Shannon Fagan
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«МБМ предлагает множество обучающих мероприятий на выбор. Среди них вебинары, тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы. Все они бесплатны, проходят как в онлайн-, так и в офлайн-режиме», — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Наиболее востребованное направление обучения — отдельные вебинары и многодневные курсы, выделенные под изучение конкретных тем, будь то продажа товаров на маркетплейсах или формирование личного бренда.

В прошлом году такой услугой воспользовались более 40 тыс. предпринимателей.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить