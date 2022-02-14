Власти назвали число воспользовавшихся программами «Малого бизнеса Москвы» в 2021 году
- ©Shannon Fagan
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«МБМ предлагает множество обучающих мероприятий на выбор. Среди них вебинары, тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы. Все они бесплатны, проходят как в онлайн-, так и в офлайн-режиме», — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Наиболее востребованное направление обучения — отдельные вебинары и многодневные курсы, выделенные под изучение конкретных тем, будь то продажа товаров на маркетплейсах или формирование личного бренда.
В прошлом году такой услугой воспользовались более 40 тыс. предпринимателей.
Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.