Власти назвали число воспользовавшихся программами «Малого бизнеса Москвы» в 2021 году

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в 2021 году оказало образовательную поддержку более чем 62 тыс. предпринимателей столицы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«МБМ предлагает множество обучающих мероприятий на выбор. Среди них вебинары, тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы. Все они бесплатны, проходят как в онлайн-, так и в офлайн-режиме», — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Наиболее востребованное направление обучения — отдельные вебинары и многодневные курсы, выделенные под изучение конкретных тем, будь то продажа товаров на маркетплейсах или формирование личного бренда.

В прошлом году такой услугой воспользовались более 40 тыс. предпринимателей.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.