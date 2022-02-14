В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли четыре человека

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В частном доме в Ачинске Красноярского края вспыхнул пожар в результате которого погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

Отмечается, что в ходе ликвидации пожара в двухэтажном частном доме барачного типа обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Предположительно причиной возгорания стало замыкание в щитке, где и был выявлен очаг возгорания.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в результате пожара в частном жилом доме в селе Сунтар Сунтарского района Якутии погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

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