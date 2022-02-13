В ОНК Москвы просят смягчить арестованному начальнику больницы «Матросской Тишины» меру пресечения

Общественная наблюдательная комиссия Москвы направила в Мосгорсуд просьбу избрать арестованному по подозрению в получении взяток главврачу тюремной больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом говорится в письме председателя ОНК Москвы в Мосгорсуд, копия которого оказалась в распоряжении RT.

«Во взаимодействии с членами Общественной наблюдательной комиссии Кравченко А.В. показал себя как профессиональный и порядочный человек. При учёте положительных характеристик Кравченко А.В., наличия трёх несовершеннолетних детей, а также большого общественного резонанса, просим Вас по возможности избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — говорится в документе.

В нём также отмечается, что, в соответствии с действующими нормативными актами, решения о наличии заболевания, препятствующего содержанию под стражей, «принимаются комиссионно врачами больницы, подведомственной Департаменту здравоохранения Москвы».

В письме также указывается, что до ареста Кравченко проживал с семьёй в общежитии УФСИН Москвы.

Ожидается, что Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест главврача тюремной больницы завтра, 14 февраля.

Ранее RT сообщал о задержании Кравченко и о том, что он арестован да 18 марта.