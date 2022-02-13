Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели шести человек при пожаре в Якутии
- РИА Новости
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее по факту гибели шести человек в результате пожара в частном жилом доме в Якутии возбудили уголовное дело.