Россия с 21 февраля нарастит авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой

Россия с 21 февраля увеличивает число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 21 февраля 2022 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами», — говорится в сообщении.

В частности, число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличивается с семи до 14 в неделю, по маршруту из Москвы в Коломбо — с двух до четырёх в неделю, из Калининграда в Берлин — с двух до шести рейсов в неделю.

Также Россия планирует увеличить количество авиарейсов с Грецией и Кипром с 1 марта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о проработке вопроса передачи Венгрии технологий производства российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.