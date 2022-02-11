Экономист Зубец рассказал, почему многие россияне предпочитают хранить сбережения в рублях

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Экономист Алексей Зубец рассказал, почему многие россияне предпочитают хранить сбережения в рублях.
Экономист Зубец рассказал, почему многие россияне предпочитают хранить сбережения в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Россияне получают заработную плату в рублях, тратят в рублях. Жизнь идёт в рублях, и накопления, логично, тоже», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, доходность вкладов в валюте невелика, и во многих кредитных организациях таких видов депозитов нет.

«Поэтому люди не готовы копить деньги в валюте. Рублёвые инвестиции и вклады являются приоритетными среди россиян, поскольку по ним выше доходность и можно покрыть инфляцию», — пояснил Зубец.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

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