Экономист Зубец рассказал, почему многие россияне предпочитают хранить сбережения в рублях
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«Россияне получают заработную плату в рублях, тратят в рублях. Жизнь идёт в рублях, и накопления, логично, тоже», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, доходность вкладов в валюте невелика, и во многих кредитных организациях таких видов депозитов нет.
«Поэтому люди не готовы копить деньги в валюте. Рублёвые инвестиции и вклады являются приоритетными среди россиян, поскольку по ним выше доходность и можно покрыть инфляцию», — пояснил Зубец.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.