Лётчики ЦВО отработали перехват сверхзвуковых самолётов-разведчиков в небе над Уралом

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Лётчики МиГ-31БМ провели учения на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Лётчики ЦВО отработали перехват сверхзвуковых самолётов-разведчиков в небе над Уралом
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе тренировки экипажи перехватили около 30 сверхзвуковых самолётов-разведчиков условного противника.

«Лётчики МиГ-31БМ прикрыли важные военные, промышленные и административные объекты трёх регионов России, предотвратив прорыв в охраняемое воздушное пространство самолётов-разведчиков условного противника, действующих на скоростях более 1300 км/ч и высотах от 100 до 12 000 м », — отмечается на сайте Минобороны России.

Также экипажи отработали обмен радиолокационной информацией с наземными средствами противовоздушной обороны.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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