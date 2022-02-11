Лётчики ЦВО отработали перехват сверхзвуковых самолётов-разведчиков в небе над Уралом

Лётчики МиГ-31БМ провели учения на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе тренировки экипажи перехватили около 30 сверхзвуковых самолётов-разведчиков условного противника.

«Лётчики МиГ-31БМ прикрыли важные военные, промышленные и административные объекты трёх регионов России, предотвратив прорыв в охраняемое воздушное пространство самолётов-разведчиков условного противника, действующих на скоростях более 1300 км/ч и высотах от 100 до 12 000 м », — отмечается на сайте Минобороны России.

Также экипажи отработали обмен радиолокационной информацией с наземными средствами противовоздушной обороны.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.