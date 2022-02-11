В Самарской области рассказали о темпах ввода жилых помещений в 2021 году
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Об этом сообщает sova.info.
Таким образом, область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по данному показателю, следует из отчёта Росстата о социально-экономическом положении России.
Всего в стране за 2021 год ввели 92,5 млн кв. м жилья, что на 12,7% превышает показатель 2020-го.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с НСН рассказал о спросе на недвижимость во время пандемии COVID-19.