В Самарской области рассказали о темпах ввода жилых помещений в 2021 году

В Самарской области ввели 1,802 млн кв. м жилых помещений, что на 28,7% больше по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает sova.info.

Таким образом, область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по данному показателю, следует из отчёта Росстата о социально-экономическом положении России.

Всего в стране за 2021 год ввели 92,5 млн кв. м жилья, что на 12,7% превышает показатель 2020-го.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с НСН рассказал о спросе на недвижимость во время пандемии COVID-19.