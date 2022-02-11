В Самарской области рассказали о темпах ввода жилых помещений в 2021 году

Короткая ссылка
В Самарской области ввели 1,802 млн кв. м жилых помещений, что на 28,7% больше по сравнению с 2020 годом.
В Самарской области рассказали о темпах ввода жилых помещений в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает sova.info.

Таким образом, область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по данному показателю, следует из отчёта Росстата о социально-экономическом положении России.

Всего в стране за 2021 год ввели 92,5 млн кв. м жилья, что на 12,7% превышает показатель 2020-го.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с НСН рассказал о спросе на недвижимость во время пандемии COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить