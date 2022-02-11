Экипажи самолётов Ан-26 отработали полёты в сложных погодных условиях в Тверской области

На аэродроме Мигалово в Тверской области экипажи военно-транспортной авиации провели учебно-тренировочные полёты на самолётах Ан-26.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Полёты проходили в условиях плохой видимости, осадков и сильных порывов бокового ветра», — заявили в группе информационного обеспечения ВКС.

Участники тренировки отработали взлёт, пилотирование самолёта по приборам в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.

Экипажи также тренировали уход на второй круг.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.