Экипажи самолётов Ан-26 отработали полёты в сложных погодных условиях в Тверской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Полёты проходили в условиях плохой видимости, осадков и сильных порывов бокового ветра», — заявили в группе информационного обеспечения ВКС.
Участники тренировки отработали взлёт, пилотирование самолёта по приборам в условиях ограниченной видимости, а также взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.
Экипажи также тренировали уход на второй круг.
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