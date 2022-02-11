В подмосковной Кашире благоустроят набережную Оки

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио главы городского округа Кашира Николай Ханин обсудили вопросы благоустройства.
В подмосковной Кашире благоустроят набережную Оки
  • Legion-Media

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, Воробьёв назвал знаковым то, что Кашира выиграла по президентскому проекту благоустройство набережной Оки.

Запланировано обустройство открытого пляжа и прогулочных мест. Также на набережной появятся лодочная станция, пирсы для ловли рыбы и купания, спортивные и смотровые площадки.

«Мы обязательно это сделаем», — отметил губернатор.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.

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