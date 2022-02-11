Подмосковные центры «Мой бизнес» предоставили 96 тысяч услуг в 2021 году

Центры «Мой бизнес» в Московской области предоставили около 96 тыс. услуг в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

Поддержку получили свыше 49,7 тыс. предпринимателей, около 2,1 тыс. самозанятых, более 8,1 тыс. физлиц, планировавших открыть своё дело.

На территории региона работают 55 центров, специалисты которых оказывает поддержку в режиме «одного окна».

«На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано более 380 тыс. субъектов МСП, а число самозанятых превысило 326 тыс.», — заявила зампред областного правительства, глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.