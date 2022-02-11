Железнодорожный маршрут Москва — Петербург стал самым популярным в феврале

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Аналитики сервиса «Туту.ру» провели исследование и выяснили, что больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом — 11% от числа всех оформленных билетов.
Железнодорожный маршрут Москва — Петербург стал самым популярным в феврале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ФАН.

«Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2615 рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.

Следом по популярности у москвичей идут Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск, у петербуржцев — Псков, Тверь и Петрозаводск.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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