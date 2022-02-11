Железнодорожный маршрут Москва — Петербург стал самым популярным в феврале
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Об этом сообщает ФАН.
«Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2615 рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.
Следом по популярности у москвичей идут Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск, у петербуржцев — Псков, Тверь и Петрозаводск.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.