Железнодорожный маршрут Москва — Петербург стал самым популярным в феврале

Аналитики сервиса «Туту.ру» провели исследование и выяснили, что больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом — 11% от числа всех оформленных билетов.

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