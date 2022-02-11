Билеты на междугородние автобусы теперь можно купить через приложение «Метро Москвы»

У пользователей приложения «Метро Москвы» появилась возможность приобретать билеты на междугородние и международные рейсы автобусов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«Никаких очередей — быстро, просто и безопасно для здоровья. Всё, что нужно для покупки, — ваш смартфон с последней версией приложения (Google Play, App Store)», — говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что благодаря переводу городских автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которыми могут воспользоваться пассажиры метрополитена. Среди них — бесплатный Wi-Fi, обновлённая навигация, новые точки продажи билетов и информационная стойка на автовокзале «Центральный».

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.