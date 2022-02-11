Автоэксперт Урюков перечислил повышающие риск ДТП факторы

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Заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков рассказал, какие факторы могут привести к аварии на дороге.
Автоэксперт Урюков перечислил повышающие риск ДТП факторы
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В беседе с «Вечерней Москвой» специалист сообщил, что в числе таких факторов использование телефона за рулём, езда в неудобной обуви, употребление пищи, музыка в наушниках, а также слишком высокая скорость движения.

Слишком быстрая езда — опасная привычка, которая проявляется у многих водителей при движении на загородных трассах, заметил эксперт. Нередко это приводит к возникновению аварийной ситуации.

По его словам, также серьёзно повышает риск попадания в ДТП низкая подготовка водителя.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.

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