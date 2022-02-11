Разведгруппы провели стрелковые учения в Новосибирской области

На полигоне «Кольцово» в Новосибирской области прошли стрелковые учения разведгрупп.

Военнослужащие продемонстрировали мастерство владения пистолетами, автоматами, пулемётами и снайперскими винтовками, передаёт ОТР.

Сложность выполнения боевой задачи заключалась в том, что различные цели перед стрелком появлялись внезапно, и определить очерёдность поражения боец должен был самостоятельно.

Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.