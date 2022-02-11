В Севастополе обнаружены две бомбы времён войны

В Нахимовском районе Севастополя в ТСН «Сухарный» при проведении земляных работ были обнаружены два взрывоопасных предмета.

Специалисты идентифицировали их как немецкую авиационную бомбу SC-50 и советскую авиационную бомбу ФАБ-100, передаёт «Новый Севастополь».

«Опасная зона оцеплена», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В потенциально опасную зону попали два СНТ, более 300 проживающих там людей.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утилизировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в море в Бахчисарайском районе.