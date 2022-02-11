В Севастополе обнаружены две бомбы времён войны
- РИА Новости
Специалисты идентифицировали их как немецкую авиационную бомбу SC-50 и советскую авиационную бомбу ФАБ-100, передаёт «Новый Севастополь».
«Опасная зона оцеплена», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В потенциально опасную зону попали два СНТ, более 300 проживающих там людей.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утилизировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в море в Бахчисарайском районе.